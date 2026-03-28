La Juvecaserta torna in campo domani, domenica 29 marzo, per affrontare la Ristopro Fabriano nella 33ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. La squadra, reduce da una fase di emergenza, si prepara alla trasferta con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione. La partita si svolgerà sul parquet della squadra di casa, in un match che si preannuncia impegnativo.

Una Paperdi Juvecaserta 2021 ancora in emergenza torna in campo domani, domenica 29 marzo, sul parquet della Ristopro Fabriano, nella gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B Nazionale. Il quintetto bianconero affronta l'impegno marchigiano forte dei 46 punti fin qui conquistati; un bottino che vale attualmente l'accesso ai playoff, raggiunti matematicamente quando mancano sei giornate alla conclusione della regular season. Presentando la gara, coach Lardo evidenzia che “siamo a un momento del campionato dove tutte le squadre hanno ovviamente un obiettivo da raggiungere; perciò, questa partita come le prossime saranno da affrontare con grandissima attenzione e la massima concentrazione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Juvecaserta di scena a Fabriano, Lardo: "Serviranno attenzione e concentrazione"

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