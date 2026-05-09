Stasera si svolge a Costa Masnaga la prima partita della finale playoff tra la squadra locale e quella di San Giovanni. La Galli cerca di mantenere il percorso positivo e ottenere un risultato che possa dare un vantaggio in vista delle prossime sfide. La partita rappresenta l’ultimo step prima della fase conclusiva della competizione.

SAN GIOVANNI La Galli gioca stasera a Costa Masnaga la gara 1 della finale play-off e l’intento è quello di continuare a stupire. Un percorso, quello condotto in questa fase post-season da parte delle ragazze di coach Andrea Franchini, che non ha mancato di riservare grandi soddisfazioni e ora, nel primo degli ultimi atti che decreteranno il passaggio nella massima serie cestistica femminile, si metterà sul parquet anima e cuore per riuscire ad avere la meglio sulle lombarde. "Il Costa – afferma Franchini – ha un potenziale di grande rispetto e non a caso è arrivato secondo in campionato. Se sono in giornata sarà dura affrontarlo ma noi arriviamo a questo appuntamento col morale a mille dopo una stagione molto soddisfacente e che qualunque risultato riservi sarà ricordata in maniera molto positiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Galli, scatta la finalissima. Costa Masnaga nel mirino

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Basket femminile, la Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga: 95-74 e quarto posto blindatoArezzo, 30 marzo 2026 – Una delle migliori prestazioni stagionali consente alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno di imporsi con autorità su...

Serie A2 Femminile, finale playoff: Galli San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga si giocano la promozioneArezzo, 08 maggio 2026 – Manca ormai pochissimo all’inizio della serie decisiva che assegnerà il Tabellone B dei playoff di Serie A2 Femminile, con...

Contenuti di approfondimento

Serie A2 Femminile, finale playoff: Galli San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga si giocano la promozioneArezzo, 08 maggio 2026 – Manca ormai pochissimo all’inizio della serie decisiva che assegnerà il Tabellone B dei playoff di Serie A2 Femminile, con protagoniste la Polisportiva Galli San Giovanni Vald ... sport.quotidiano.net

Finale play-off di serie A2, la polisportiva Galli a Costa Masnaga per gara 1La polisportiva Galli sarà di scena domani (sabato) a Costa Masnaga per gara 1 della finale play-off del campionato di serie A2. Le valdarnesi saranno in campo per provare a centrare la vittoria e p ... valdarnopost.it