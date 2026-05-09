Galli scatta la finalissima Costa Masnaga nel mirino

Da sport.quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si svolge a Costa Masnaga la prima partita della finale playoff tra la squadra locale e quella di San Giovanni. La Galli cerca di mantenere il percorso positivo e ottenere un risultato che possa dare un vantaggio in vista delle prossime sfide. La partita rappresenta l’ultimo step prima della fase conclusiva della competizione.

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SAN GIOVANNI La Galli gioca stasera a Costa Masnaga la gara 1 della finale play-off e l’intento è quello di continuare a stupire. Un percorso, quello condotto in questa fase post-season da parte delle ragazze di coach Andrea Franchini, che non ha mancato di riservare grandi soddisfazioni e ora, nel primo degli ultimi atti che decreteranno il passaggio nella massima serie cestistica femminile, si metterà sul parquet anima e cuore per riuscire ad avere la meglio sulle lombarde. "Il Costa – afferma Franchini – ha un potenziale di grande rispetto e non a caso è arrivato secondo in campionato. Se sono in giornata sarà dura affrontarlo ma noi arriviamo a questo appuntamento col morale a mille dopo una stagione molto soddisfacente e che qualunque risultato riservi sarà ricordata in maniera molto positiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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