Il Consiglio di amministrazione di Gal Piceno ha approvato il bilancio e confermato la presidenza di Agostini. Sono stati inoltre formalizzati i nuovi soci che entreranno a far parte del Consiglio. I fondi destinati allo sviluppo degli Smart Villages sono stati approvati per essere destinati a progetti di innovazione e infrastrutture. La composizione del nuovo Cda e le modalità di utilizzo dei finanziamenti sono state discusse durante l’ultima assemblea.

? Punti chiave Chi sono i nuovi membri che guideranno il Consiglio di Amministrazione?. Come verranno utilizzati i fondi per lo sviluppo degli Smart Villages?. Quali nuovi servizi verranno finanziati tramite i bandi del Partenariato Pubblico-Privato?. Perché la gestione del piano 2014-2020 ha raggiunto quel risultato economico?.? In Breve Oltre il 90% dei 10 milioni euro del piano 2014-2020 è stato liquidato.. Cristiana Biancucci vicepresidente con nuovo CdA composto da sette membri tra cui Alessia Benigni.. Francesco Eleuteri presiede il Collegio dei Revisori dei Conti insieme a Carassai e Di Luigi.. Programmazione 2023-2027 focalizzata su Smart Villages e nuovi bandi per il Partenariato Pubblico-Privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gal Piceno: Agostini resta presidente, ok al bilancio e nuovi soci

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