A Venezia è stato annunciato un piano da 100 milioni di euro, con la nomina di Bodie come nuova presidente e l’ingresso di nuovi soci. Il progetto prevede modifiche al club e un investimento volto a rafforzare la presenza nel calcio professionistico. Sono stati coinvolti manager con competenze in gestione di stadi e marchi a livello internazionale. La strategia mira a cambiare l’identità del team e a sviluppare nuove opportunità di crescita.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto del club con l'esperienza della MLS?. Chi sono i nuovi manager esperti di stadi e brand globali?. Cosa permetteranno di costruire i 100 milioni di euro investiti?. Come influirà il modello nordamericano sull'economia della città di Venezia?.? In Breve Piano da 100 milioni per infrastrutture e sviluppo territoriale a Venezia.. Tim Leiweke e Francesca Bodie entrano nella comproprietà del club.. Duncan Niederauer lascia la presidenza ma resta socio con quota minoritaria.. Aubrey Graham e Ian McKinnon supportano il nuovo assetto societario internazionale.. Il Venezia FC annuncia oggi, 7 maggio 2026, un massiccio piano di investimenti da 100 milioni di euro che vede l’ingresso di Tim Leiweke e Francesca Bodie nella comproprietà del club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, piano da 100 milioni: Bodie nuova presidente e nuovi soci

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