Gaffe di Venier a Domenica In dimentica l'ospite Nicolò Filippucci e poi sbotta | Non si può lavorare così

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di Domenica In del 3 maggio, Mara Venier si è dimenticata dell’ingresso di un giovane artista e ha avuto una reazione visibilmente nervosa. Nel corso del programma, la conduttrice ha confuso il titolo di un brano e si è lasciata andare a una battuta ironica, mentre un video del suo scambio con gli autori ha rapidamente fatto il giro di social network.

Siparietto surreale nel finale della puntata di Domenica In del 3 maggio. Mara Venier dimentica l'ingresso di Nicolò Filippucci e poi va in confusione sul titolo del suo brano: il video del botta e risposta con gli autori è virale su X.🔗 Leggi su Fanpage.it

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