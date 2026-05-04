Gaffe di Venier a Domenica In dimentica l'ospite Nicolò Filippucci e poi sbotta | Non si può lavorare così

Durante la puntata di Domenica In del 3 maggio, Mara Venier si è dimenticata dell’ingresso di un giovane artista e ha avuto una reazione visibilmente nervosa. Nel corso del programma, la conduttrice ha confuso il titolo di un brano e si è lasciata andare a una battuta ironica, mentre un video del suo scambio con gli autori ha rapidamente fatto il giro di social network.

Siparietto surreale nel finale della puntata di Domenica In del 3 maggio. Mara Venier dimentica l'ingresso di Nicolò Filippucci e poi va in confusione sul titolo del suo brano: il video del botta e risposta con gli autori è virale su X.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Gasperini sbotta in conferenza all’ennesima domanda su Pellegrini: “Non può funzionare così, basta”Coda al veleno per Gasperini nelle dichiarazioni post Bologna-Roma, derby d'Europa League tutto italiano. Leggi anche: Mara Venier: “Non ho mai detto o Mammucari o me a Domenica In. Ma quando ho un ospite, Teo non entra più” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dalla strada al palco, le pagelle della quarta puntata: Sal Da Vinci fa impazzire tutti (8), Mara Venier e la sua gaffe (9); Dalla strada al palco, le pagelle: la gaffe di Mara Venier (9) con la madre di Bianca Guaccero (7), Sal Da Vinci merita l'Eurovision (8); Dalla strada al palco - Special, Venier 'hot': A noi donne questo fa bene. Signora, sbaglio?. Ma è la madre di Bianca Guaccero; Disegno pennuti. Virginia Raffaele e la gaffe di Mara Venier a Domenica In. Dalla strada al palco, le pagelle della quarta puntata: Sal Da Vinci fa impazzire tutti (8), Mara Venier e la sua gaffe (9)Una nuova puntata, eccezionalmente di sabato, di Dalla strada al palco: i momenti più belli (e divertenti) della serata del 2 maggio ... dilei.it Dalla strada al palco, le pagelle: la gaffe di Mara Venier (9) con la madre di Bianca Guaccero (7), Sal Da Vinci merita l'Eurovision (8)Nella puntata del 2 maggio di Dalla strada al palco è accaduto di tutto, tra lacrime e piccole perdonabili gaffe che fanno ancora sorridere: le pagelle ... libero.it La simpatica gaffe di Mara Venier con la mamma di Bianca Guaccero Durante la puntata di ieri di Dalla strada al palco, Mara Venier ha regalato un momento di ilarità con una piccola gaffe. Mentre invitava un concorrente a restare a petto nudo, si è rivolta a - facebook.com facebook