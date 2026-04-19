Elisa Isoardi e la verità sul padre | Cresciuta senza di lui ma un adulto può fare errori e non lo giudico
Durante un'intervista a Domenica In, Elisa Isoardi ha parlato per la prima volta della sua infanzia senza la presenza del padre. La conduttrice ha spiegato di essere cresciuta senza di lui, ma ha aggiunto che anche un adulto può commettere errori e che non lo giudica. Isoardi ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione passata, senza approfondire motivazioni o circostanze specifiche.
Elisa Isoardi racconta a Domenica In per la prima volta i motivi dell'assenza di suo padre nella sua vita: "In passato ho cercato anche dei compagni più grandi di me forse per questa mancanza".🔗 Leggi su Fanpage.it
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