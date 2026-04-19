Elisa Isoardi e la verità sul padre | Cresciuta senza di lui ma un adulto può fare errori e non lo giudico

Durante un'intervista a Domenica In, Elisa Isoardi ha parlato per la prima volta della sua infanzia senza la presenza del padre. La conduttrice ha spiegato di essere cresciuta senza di lui, ma ha aggiunto che anche un adulto può commettere errori e che non lo giudica. Isoardi ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione passata, senza approfondire motivazioni o circostanze specifiche.