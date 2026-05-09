In un tempio di Seul, decorato con lanterne di carta, un gruppo di monaci dell'ordine Jogye si è riunito per una cerimonia di iniziazione. Accanto a loro si trova un robot umanoide, il primo del suo genere in Corea del Sud, progettato per promuovere il buddismo. La presenza del robot ha attirato l’attenzione mentre i monaci si preparavano a iniziare il rituale.

Sotto un tetto di lanterne di carta appese al tempio di Jogye, nel centro di Seul, un gruppo di monaci dell'ordine Jogye, la più grande setta buddista della Corea del Sud, si è seduta di fronte un postulante in attesa di una cerimonia di iniziazione. La novità assoluta è che quel postulante è Gabi, il primo robot umanoide del Paese a prendere parte al rituale. Le caratteristiche del robot. Come riportato dal quotidiano Yonhap, il robot è alto 1,3 metri e indossava delle semplici scarpe nere con la classica veste cerimoniale grigia e marrone dell'ordine buddista. A un certo punto si è messo di fronte a monaci e monache buddisti mentre giurava fedeltà al buddismo durante la cerimonia che si è tenuta mercoledì, in vista del compleanno di Buddha che si celebrerà nei giorni successivi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gabi, la Corea del Sud punta sul primo robot umanoide per rilanciare il buddismo

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