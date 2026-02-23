Honor presenta il primo robot umanoide di servizio al mwc 2026
Honor ha svelato il primo robot umanoide di servizio al MWC 2026, spinta dalla crescita del settore della robotica e dalla forte presenza cinese. La società ha investito risorse significative per accelerare la produzione e migliorare le funzionalità del robot. La presentazione ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, che hanno osservato da vicino le sue capacità di interagire con le persone. L’evento ha mostrato come il mercato si stia evolvendo rapidamente.
il settore della robotica sta vivendo un nuovo impulso, con la cina che rinforza la propria posizione tra i protagonisti globali e investe risorse consistenti per accelerare lo sviluppo. in questo contesto, honor, marchio noto per gli smartphone, si prepara a presentare al MWC 2026 il primo robot umanoide da servizio, segnando l’ingresso dell’azienda in un comparto in forte crescita. honor annuncia il primo robot umanoide da servizio. il progetto è orientato a compiti di servizio al consumatore piuttosto che a operazioni industriali pesanti. secondo le anticipazioni, la nuova macchina è pensata per assistenza ai clienti, con applicazioni mirate all’esperienza d’acquisto e al supporto nello store. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
