Honor presenta il primo robot umanoide di servizio al mwc 2026

Honor ha svelato il primo robot umanoide di servizio al MWC 2026, spinta dalla crescita del settore della robotica e dalla forte presenza cinese. La società ha investito risorse significative per accelerare la produzione e migliorare le funzionalità del robot. La presentazione ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, che hanno osservato da vicino le sue capacità di interagire con le persone. L’evento ha mostrato come il mercato si stia evolvendo rapidamente.

© Mondoandroid.com - Honor presenta il primo robot umanoide di servizio al mwc 2026

il settore della robotica sta vivendo un nuovo impulso, con la cina che rinforza la propria posizione tra i protagonisti globali e investe risorse consistenti per accelerare lo sviluppo. in questo contesto, honor, marchio noto per gli smartphone, si prepara a presentare al MWC 2026 il primo robot umanoide da servizio, segnando l’ingresso dell’azienda in un comparto in forte crescita. honor annuncia il primo robot umanoide da servizio. il progetto è orientato a compiti di servizio al consumatore piuttosto che a operazioni industriali pesanti. secondo le anticipazioni, la nuova macchina è pensata per assistenza ai clienti, con applicazioni mirate all’esperienza d’acquisto e al supporto nello store. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com Leggi anche: Tecnologia: a Città della Scienza compare “Aphel”, il primo robot umanoide Sembra una donna ma è un robot, start up lancia un nuovo robot umanoide: pelle calda ed espressioni realistiche – VideoLa start up DroidUp ha svelato Moya, un robot umanoide che sembra una donna vera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Resistenza e autonomia: la nuova strategia proof-of-performance di Honor; Migliori smartphone (febbraio 2026); Esports Nations Cup 2026: Primi giochi annunciati. HONOR Magic8 Lite è il nuovo punto di riferimento della fascia mediaHONOR presenta Magic8 Lite, lo smartphone che punta tutto su una solidità strutturale e una gestione energetica che mira a porsi come punto di riferimento del settore. L’azienda ha progettato questo d ... macitynet.it Resistenza e autonomia: la nuova strategia proof-of-performance di Honor(Adnkronos) – HONOR presenta oggi la campagna per il nuovo Magic8 Lite, un progetto che mette al centro il concetto di proof-of-performance: non si tratta più soltanto di dichiarare la robustezza di ... msn.com Resistenza e autonomia: la nuova strategia "proof-of-performance" di Honor: (Adnkronos) - HONOR presenta oggi la campagna per il nuovo Magic8 Lite, un progetto che mette al centro il concetto di "proof-of-performance": non si tratta più soltanto di dichiarar - facebook.com facebook