Energia l’allarme della Cgia | rincari per 1,2 miliardi in Emilia-Romagna

La Cgia segnala un aumento dei costi energetici di circa 1,2 miliardi di euro in Emilia-Romagna. Il settore dei salumi di Parma potrebbe essere colpito da questo nuovo aumento, che si collega alla crisi internazionale. Le imprese della regione stanno affrontando un incremento dei costi legato alle variazioni dei prezzi dell’energia. La situazione interessa diversi comparti produttivi locali.

L’escalation in Medio Oriente e l’attacco all’Iran fanno impennare gas ed elettricità. A rischio anche il distretto dei salumi di Parma Anche il distretto dei salumi di Parma potrebbe subire le conseguenze del nuovo shock energetico legato alla crisi internazionale. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, l’aumento dei prezzi di gas ed energia elettrica causato dalle tensioni in Medio Oriente potrebbe costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi di euro in più nel 2026. A livello regionale, l’Emilia-Romagna si colloca tra le aree più esposte all’aumento dei costi energetici. Le imprese potrebbero trovarsi a sostenere nel 2026 un aggravio di circa 1,2 miliardi di euro, dietro solo alla Lombardia (2,3 miliardi) e davanti a Veneto, Piemonte e Toscana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

