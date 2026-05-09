L’attenzione si concentra sulla possibile riqualificazione dell’area dell’ex Riello, considerata un’opportunità per le imprese locali. La questione riguarda il recupero di questa zona industriale e il suo potenziale come motore di crescita per le attività del territorio. Le autorità e gli operatori economici discutono sulle modalità di intervento e sulle scelte da adottare per favorire un rilancio sostenibile dell’area.

L’interesse sul recupero dell’ex Riello quale volano di sviluppo per le imprese dell’area artigianale e industriale di Talamona-Morbegno c’è e la conferma è giunta dalla folta partecipazione di imprenditori della zona all’incontro alla Casa della Cultura di Talamona, Comune del sindaco e presidente della Provincia Davide Menegola che ha patrocinato l’evento. Promosso dalla Sezione di Morbegno di Confartigianato Imprese Sondrio, che ha voluto ribadire il proprio ruolo di ponte tra il tessuto produttivo e le amministrazioni pubbliche, l’incontro - aperto dal presidente Johnny Oregioni - è stato incentrato su risorse umane, evoluzione normativa e futuro urbanistico-produttivo del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Futuro ex Riello. L’alleanza con le imprese

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