Confartigianato discute il futuro dell’ex Riello

Nell’ambito di un incontro dedicato alla zona industriale di Talamona, i rappresentanti di Confartigianato hanno analizzato le prospettive di sviluppo e i possibili cambiamenti per l’area produttiva, con particolare attenzione all’ex stabilimento Riello. La discussione si è concentrata sulle sfide e le opportunità che potrebbero interessare il territorio, senza fare riferimenti a decisioni specifiche o a interventi concreti già pianificati.

Quale futuro e sviluppo per l’ area produttiva di Talamona? È questo il focus dell’incontro strategico tra scadenze normative, finanza e il grande progetto di riqualificazione dell’area ex Riello promosso a Talamona per mercoledì alle 18 nella sala riunioni della ex casa Uboldi (via Don Cusini 49) dalla sezione morbegnese di Confartigianato Imprese Sondrio. All’incontro sarà presente anche il presidente della Provincia nonché sindaco di Talamona, Davide Menegola (nella foto). Ascolto, aggiornamento tecnico e una visione ambiziosa per il domani industriale del territorio sono i pilastri dell’incontro patrocinato dal Comune di Talamona, che non vuol essere solo un momento di rappresentanza ma un tavolo di lavoro concreto per affrontare le sfide burocratiche e cogliere le nuove opportunità di crescita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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