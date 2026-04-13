Crédit Agricole e giovani imprenditori | un’alleanza per far crescere le imprese del futuro

A Borgo Egnazia, si è svolta una collaborazione triennale tra Crédit Agricole Italia e il Movimento dei Giovani Imprenditori di Confindustria, finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese italiane. L’accordo prevede iniziative congiunte per promuovere la crescita delle imprese emergenti e favorire l’accesso a risorse finanziarie e servizi dedicati. La partnership si inserisce in un progetto di lunga durata volto a rafforzare il ruolo dei giovani imprenditori nel panorama economico nazionale.