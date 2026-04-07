Il rinnovo di Calhanoglu con l'Inter rimane in sospeso, con questioni legate all’ingaggio e alle decisioni tattiche di Chivu che complicano la situazione. La società non ha ancora ufficializzato il nuovo accordo, mentre il giocatore aspetta un’eventuale conferma per il proseguimento della sua avventura in nerazzurro. La trattativa tra le parti è ancora in corso e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Calhanoglu, tra ingaggio e scelte tattiche di Chivu: ecco perché la conferma del regista non è ancora certa. Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter resta un nodo tutto da sciogliere. Nonostante la prodezza balistica di domenica sera contro la Roma — un siluro dalla distanza che ha trafitto Svilar nel pieno recupero del primo tempo — la sua permanenza a Milano non è ancora scontata. Oggi, martedì 7 aprile, la situazione legata al rinnovo di Calhanoglu appare più complessa del previsto, con diversi fattori che vanno oltre il semplice rendimento in campo e che potrebbero portare a clamorosi ribaltoni in estate. Ingaggio e sistema di gioco: i nodi da sciogliere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, il futuro del turco resta un rebus per l’Inter: la situazione

Rinnovo Calhanoglu, trattativa in fase di stallo! Il futuro del regista turco resta incerto: la situazionedi Redazione Inter News 24Rinnovo Calhanoglu, trattativa in fase di stallo! Secondo Fabrizio Romano il futuro del centrocampista resta incerto.

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Il gol alla Roma cambia il destino di Calhanoglu? Ora è il turco a spingere per il rinnovoUn gol che può cambiare il futuro, sia a breve che a lungo termine. Il gol in pieno recupero di primo tempo realizzato da Hakan Calhanoglu contro. tuttomercatoweb.com

Calhanoglu si riprende l'Inter con un gol da antologia la firma del rinnovo si avvicina x.com

L'edizione odierna de La Repubblica apre a un possibile colpo di scena per Calhanoglu Secondo il quotidiano, ora il turco è pronto a mettersi alle spalle le sirene di mercato per trattare il rinnovo La decisione finale, però, spetterà al club stesso #calha - facebook.com facebook