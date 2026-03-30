L'Inter ha programmato un incontro con Chivu per discutere del futuro della squadra. Durante la riunione si parlerà della posizione di Bastoni e Calhanoglu, oltre a stabilire i primi obiettivi di mercato per la prossima estate. La società sta valutando le strategie da adottare e le eventuali operazioni da portare avanti in vista della prossima sessione di trasferimenti.

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© Calcionews24.com - Inter, il futuro è adesso. Incontro con Chivu, la posizione su Bastoni e Calhanoglu e chi saranno i primi obiettivi di mercato in estate

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