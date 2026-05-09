Antonio Conte non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo ruolo nel club partenopeo, aspettando un incontro con il presidente per capire se proseguirà la collaborazione. La decisione potrebbe arrivare dopo questo confronto, che si svolgerà nelle prossime settimane. I tifosi sono rimasti sorpresi dalla mancanza di annunci ufficiali e attendono aggiornamenti sulla situazione contrattuale e sul futuro della squadra.

Antonio Conte rinvia la decisione sul suo futuro al Napoli: l’incontro con De Laurentiis sarà decisivo per chiarire se il progetto continua. Conte deluso dall’ambiente: le crepe dello spogliatoio. Secondo Repubblica, il tecnico salentino ha riscontrato una frattura interna che va oltre i risultati. Nonostante il secondo posto e la Supercoppa Italiana conquistata, l’atmosfera che si respira non ha soddisfatto le aspettative dell’allenatore. Un ambiente diviso rappresenta un ostacolo concreto per chi vuole costruire un progetto ambizioso. Conte non accetta compromessi su questo aspetto fondamentale. La stagione del Napoli ha registrato continue emergenze che hanno costretto il tecnico a gestire situazioni complicate.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, svelato il motivo della possibile separazione: tifosi increduli

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