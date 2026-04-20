Napoli nodo futuro | Maresca come possibile post Conte e il ringiovanimento della rosa

Il futuro del Napoli è al centro di discussioni in vista di eventuali cambiamenti in panchina e di strategie di mercato. Tra i nomi accostati alla guida tecnica della squadra, si parla di un allenatore con un’esperienza precedente nel club, considerato come possibile successore dell’attuale allenatore. Inoltre, si fanno ipotesi su un rilancio delle giovani promesse della rosa per rafforzare la squadra.

Uno dei nodi principali riguarda proprio l’età media del gruppo, ritenuta troppo alta per garantire continuità nel tempo. Per questo motivo, si fa strada la necessità di ridurre il monte ingaggi e investire su profili emergenti, capaci di crescere e aumentare il proprio valore stagione dopo stagione. Anche dal punto di vista economico, la situazione impone attenzione: i ricavi provenienti dalla Champions League, stimati intorno ai 60 milioni, sarebbero in gran parte già destinati a operazioni in corso, limitando il margine per nuovi acquisti. In questo contesto, prende quota l’ipotesi di affidare la panchina a un allenatore giovane, con idee moderne e un approccio dinamico al gioco.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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