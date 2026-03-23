Calciomercato Milan il 4-3-3 è il futuro per Allegri? Ecco quali mosse e colpi servirebbero

Calciomercato Milan, la vittoria dei rossoneri contro il Torino ha ridato un distacco importante dalla Juventus. I bianconeri hanno infatti pareggiato contro il Sassuolo e ora sono a 9 punti di distanza dai rossoneri. Un vantaggio consistente quando mancano solo 8 giornate di campionato al termine della stagione. Entrare in Champions League permetterebbe un calciomercato sicuramente diverso alla dirigenza rossonera che avrebbe un budget più ampio con cui lavorare. Serviranno investimenti importanti per allungare e rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Allegri. PROSSIMA SCHEDA>>> Ieri il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato di un incontro importante tra Allegri e la dirigenza rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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