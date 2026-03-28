Un veicolo si ferma all’alt, ma poi inserisce improvvisamente la retromarcia e si dà alla fuga. Viene avviato un inseguimento che si protrae per circa 19 chilometri, coinvolgendo più comuni prima di essere fermato. Durante l’intervento, tre persone vengono arrestate e viene recuperata una refurtiva del valore di circa 80 mila euro.

Da Bizzarone a Rovello Porro, inseguimento ad alta tensione dei Carabinieri: in auto gioielli e contanti rubati in Svizzera, restituiti al proprietario Un’auto che si ferma all’alt, poi all’improvviso inserisce la retromarcia e scappa. Da lì parte un inseguimento lungo quasi 20 chilometri che attraversa più comuni fino al blocco finale. È successo nei giorni scorsi tra Bizzarone e Rovello Porro, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Como hanno arrestato tre persone e recuperato refurtiva per circa 80mila euro. Tutto inizia lungo la strada provinciale 23, a Bizzarone. I militari intimano l’alt a un’auto sospetta che inizialmente accosta senza problemi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Fuga in retromarcia all’alt e inseguimento per 19 km: tre arresti, recuperata refurtiva da 80mila euro

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