Furto in appartamento nel centro di Salerno | ladri entrano di notte mentre la famiglia dorme

Di notte, dei ladri sono entrati in un appartamento nel centro di Salerno mentre la famiglia era a dormire. La scoperta del furto è avvenuta al risveglio, quando i residenti hanno trovato la casa sconvolta e alcuni oggetti mancanti. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i vicini manifestano preoccupazione per l’aumento di episodi simili nella zona.

Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti da parte della Polizia, impegnata a ricostruire la dinamica del furto e a risalire all'identità dei responsabili Ancora un colpo in appartamento nel cuore di Salerno, dove cresce la preoccupazione dei residenti per l'escalation di furti registrati negli ultimi tempi. L'ultimo colpo risale alla notte tra lunedì e martedì scorsi, quando due malviventi sono riusciti a introdursi in un'abitazione situata all'ultimo piano di uno stabile in via Generale don Ferrante Maria Gonzaga, a pochi passi da Corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto emerso, i ladri avrebbero agito con grande cautela mentre all'interno dell'appartamento la famiglia proprietaria dormiva.