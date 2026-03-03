Furto a Montefiascone i ladri svaligiano l' appartamento mentre la proprietaria dorme

A Montefiascone, nella frazione di Zepponami, i ladri sono entrati in un appartamento durante la notte e hanno portato via diversi oggetti. La proprietaria si è svegliata lunedì mattina, 2 febbraio, trovando la sua casa saccheggiata e alcuni spazi completamente messi a soqquadro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini.

I malviventi, entrati dopo aver rotto una finestra, hanno fatto incetta di tutto ciò che hanno trovato. Intervento dei carabinieri Furto "silenzioso" in un appartamento a Montefiascone, nella frazione di Zepponami. La proprietaria si è svegliata lunedì mattina, 2 febbraio, scoprendo la propria abitazione svaligiata. I ladri, entrati mandando in frantumi il vetro di una finestra al piano inferiore, hanno agito con estrema discrezione, senza svegliare la donna. Cassetti rovesciati, armadi spalancati e vetrinette svuotate: la scena trovata è stata devastante. Ogni angolo dell'appartamento è stato setacciato, con l'obiettivo evidente di trovare oro, gioielli e contanti.