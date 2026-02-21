Furto nella boutique di Valentino a Roma 140mila euro di borse in 150 secondi | arrestato il ladro

Un ladro ha svaligiato la boutique Valentino in piazza Mignanelli a Roma, portando via 41 borse per un valore di 140mila euro in soli 150 secondi. La rapina si è verificata di pomeriggio, mentre i clienti erano presenti nel negozio. La polizia, intervenuta immediatamente, ha rintracciato e arrestato l’uomo poco dopo l’episodio. Ora gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La merce rubata è stata recuperata dalla polizia.

La polizia ha individuato e arrestato il ladro che ha rubato in 150 secondi 41 borse dal valore di 140mila euro nella boutique di Valentino in piazza Mignanelli a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Rubò borse di Valentino da 140mila in 150 secondi, preso il ladroAdan Rodriguez Britos, originario dell'Uruguay, è stato fermato dopo aver rubato borse di Valentino per un valore di 140mila euro in appena 150 secondi. Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton le borse recuperate per un valore di quasi 400mila euroNella giornata del 10 dicembre, i Carabinieri di Roma hanno restituito alle boutique Valentino e Louis Vuitton borse di lusso recuperate nel centro storico, per un valore complessivo di circa 400 mila euro. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, il maxi-furto da Valentino: arrestato il ladro solitario fuggito in taxi col bottino da 140mila euro; Così hanno svaligiato la boutique sotto i miei occhi: il titolare racconta il colpo da ottomila euro; Bari, non si ferma l'incubo delle spaccate: in piazza Umberto rubato nella notte l'incasso di un negozio; Ruba dei vestiti da un negozio: arrestato 29enne. Maxi furto da 140 mila euro nella boutique Valentino a Roma: arrestato il ladroLa polizia di stato ha arrestato un 38enne accusato del maxi furto nella boutique di Valentino a piazza Mignanelli in Centro a Roma. L'8 novembre del 2024 l'uomo, straniero, si era introdotto nel ... roma.corriere.it Roma, il maxi-furto da Valentino: arrestato il ladro solitario fuggito in taxi col bottino da 140mila euroIn soli 150 secondi era riuscito a mettere a segno un colpo da maestro: aveva rubato 41 borse nella boutique Valentino di piazza di Spagna, valore complessivo circa 140mila ... ilmessaggero.it Ceringola è stata teatro di due episodi molto spiacevoli. La notte scorsa il negozio "Boutique Brenvaldi" è stato colpito da un furto. Pochi giorni prima, nelle ore notturne, anche... Leggi l'articolo - facebook.com facebook