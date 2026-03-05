Dopo un tentativo di fuga nella notte, sono stati recuperati cavi di rame e attrezzi da scasso. I Carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone più soggette a furti, portando avanti i servizi di pattuglia e vigilanza. Le operazioni sono state coordinate dal Comando Provinciale, che continua a rafforzare la presenza sul territorio per contrastare questi episodi.

Nella serata di ieri, al numero di emergenza “112” è giunta una segnalazione riguardante un’auto sospetta. In breve tempo i Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato una station wagon con a bordo tre individui. Intimato l’“Alt” al conducente, quest’ultimo si è dato a precipitosa fuga, creando una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della pattuglia. Il mezzo e il materiale recuperato sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso rilievi tecnici e accertamenti investigativi finalizzati all’identificazione dei tre soggetti e alla ricostruzione della provenienza del materiale rinvenuto che, se immesso sul mercato clandestino, avrebbe potuto fruttare un consistente profitto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fuga nella notte dopo l’alt: recuperati cavi di rame e arnesi da scasso

Inseguimento nella zona alta di Benevento: sospetto terzetto in fuga, trovati arnesi da scassoTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione nella zona alta di Benevento, dove la Squadra Volante della Questura ha notato un’auto Mercedes con a...

Leggi anche: Nasconde nel furgone tubi di rame e arnesi da scasso, denunciato

Una raccolta di contenuti su Fuga nella notte dopo l'alt recuperati....

Temi più discussi: Finita la fuga dell’evaso: Carozzo si è costituito nella notte. Era sparito nel nulla dopo il volontariato; Un’auto rubata, due giovani e la fuga nella notte tra le strade di Udine; Salvati dal rilevatore. Fuga di gas nel sonno ma suona l’allarme: l'avevano installato dopo la tragedia di Porcari; Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famiglia.

Inseguimento nella notte sul Sempione a San Vittore Olona: al volante dell’auto in fuga c’era un 17enneIl minorenne, alla guida di un'auto, con a bordo una sua coetanea, non si è fermato al controllo e ha proseguito la marcia ingaggiando un inseguimento con i militari ... legnanonews.com

Sorpreso in casa con il volto coperto, tenta la fuga dal balconeSi è introdotto in casa nel cuore della notte, ma è stato scoperto dalla proprietaria e bloccato dopo un breve inseguimento. Un uomo di 41 anni, residente sul ... elivebrescia.tv

Fuga di utenti da ChatGPT dopo l'accordo con il ministero della Guerra statunitense e la casa madre OpenAI promette di apportare modifiche. Anche perché i download dell’app negli Stati Uniti sono calati drasticamente: “Non avremmo dovuto affrettarci a pub - facebook.com facebook

In fuga dal sud del Libano: «Nessun posto è sicuro. Neppure il convento dove ospitiamo gli sfollati» La testimonianza di padre Toufic, francescano e parroco Costretti a far partire gli evacuati che avevano trovato rifugio nella chiesa di Tiro @GiacomoGamb x.com