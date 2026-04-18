Furto di rame | asportati circa 600 metri di cavi dalla linea ferroviaria

Da brindisireport.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Brindisi stanno indagando su un furto di circa 600 metri di cavi di rame dalla linea ferroviaria che collega Brindisi a Taranto. La linea è attualmente interessata da lavori straordinari programmati. Sul posto sono stati trovati i cavi asportati, e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili. La vicenda ha causato disagi alla circolazione ferroviaria nella zona.

BRINDISI - Gli agenti della Polfer di Brindisi sono al lavoro per individuare i responsabili di circa 600 metri di cavi di rame dalla linea ferroviaria che collega Brindisi a Taranto, attualmente interessata da lavori straordinari programmati. Il furto sarebbe stato scoperto venerdì 17 aprile.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

L'escalation dei furti di rame, rubati 600 metri di cavi al confine tra Cardillo e lo ZenGli impianti di via Besta e largo Gabrielli, di recente riqualificati a led con opere gestite dal Comune, sono stati pesantemente danneggiati.

Iran, la strage nella scuola di Minab distante circa sessanta metri dalla base iraniana: se le aule diventano linea del fronte«Siamo sull'orlo di una guerra devastante che sta già producendo conseguenze orrende sui bambini e le loro famiglie», ha dichiarato Inger Ashing, CEO...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Furto di cavi di rame in via Norma Cossetto, salta il collegamento di sette lampioni alla nuova illuminazione a led; Furto di rame sventato sulla spiaggia: i Carabinieri bloccano due uomini a Roccelletta di Borgia; Furto di cavi a Palermo, spenti 85 punti luce in viale Regione siciliana. Amg energia: Grave; I ladri staccano la spina alla transizione: colonnine di ricarica inservibili.

furto di furto di rame asportatiFurto di rame a Ispica: arrestati due uomini in flagranzaI Carabinieri sventano un furto di rame a Ispica: arrestati due uomini in Contrada Marza. Recuperati 250 chili di cavi telefonici ... quotidianodiragusa.it

furto di furto di rame asportatiLa banda del rame: rubati i pluviali al santuario della Madonna di LoretoCastiglione Chiavarese – Il furto di pluviali e condotte in rame è una pratica diffusa nel Tigullio. L'ultimo edificio a farne le spese è stato il piccolo santuario dedicato alla Madonna di Loreto in ... ilsecoloxix.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.