Furto di rame | asportati circa 600 metri di cavi dalla linea ferroviaria
Gli agenti della Polizia ferroviaria di Brindisi stanno indagando su un furto di circa 600 metri di cavi di rame dalla linea ferroviaria che collega Brindisi a Taranto. La linea è attualmente interessata da lavori straordinari programmati. Sul posto sono stati trovati i cavi asportati, e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili. La vicenda ha causato disagi alla circolazione ferroviaria nella zona.
BRINDISI - Gli agenti della Polfer di Brindisi sono al lavoro per individuare i responsabili di circa 600 metri di cavi di rame dalla linea ferroviaria che collega Brindisi a Taranto, attualmente interessata da lavori straordinari programmati. Il furto sarebbe stato scoperto venerdì 17 aprile.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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