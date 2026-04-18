Furto di rame | asportati circa 600 metri di cavi dalla linea ferroviaria

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Brindisi stanno indagando su un furto di circa 600 metri di cavi di rame dalla linea ferroviaria che collega Brindisi a Taranto. La linea è attualmente interessata da lavori straordinari programmati. Sul posto sono stati trovati i cavi asportati, e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili. La vicenda ha causato disagi alla circolazione ferroviaria nella zona.