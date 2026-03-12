Furto farmaci | 1,2 milioni rubati 4 napoletani arrestati

Quattro persone provenienti da Napoli e dalla provincia sono state arrestate e messe in custodia cautelare in carcere dopo aver rubato farmaci oncologici dall’ospedale di Melito Porto Salvo. Il furto ha coinvolto un valore stimato di circa 1,2 milioni di euro. L’evento si è verificato recentemente, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Quattro individui originari della città di Napoli e provincia sono stati posti in custodia cautelare in carcere a seguito dell'arresto per un furto clamoroso di farmaci oncologici all'ospedale di Melito Porto Salvo. L'operazione, condotta dai Carabinieri di Melito sotto il coordinamento della Procura di Reggio Calabria guidata da Ilaria Calabrò, ha sventato una rete criminale specializzata nel sottrarre terapie salvavita del valore stimato in oltre un milione e duecentomila euro. Le indagini, avviate nell'aprile 2024 dopo una serie di furti alla farmacia ospedaliera del Tiberio Evoli, hanno rivelato un modus operandi sofisticato basato su ricognizioni preliminari e l'uso di veicoli a noleggio e utenze telefoniche intestate a cittadini extracomunitari.