Furto con scasso alla Pro7 banda in azione durante la notte

Una banda ha effettuato un furto con scasso durante la notte presso la sede di una emittente televisiva a Atripalda, in piazza Leopoldo Cassese. L’episodio si è verificato nel corso delle ore notturne e gli investigatori stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito, ma sono stati danneggiati alcuni locali e apparecchiature all’interno dell’edificio. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Raid notturno ai danni della Pro7 di Atripalda, in piazza Leopoldo Cassese. Ignoti hanno preso di mira la struttura durante la notte: dopo aver tagliato la serranda e forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti all’interno dei locali facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli addetti alla vigilanza privata e i carabinieri, ma all’arrivo delle pattuglie dei malviventi non vi era più alcuna traccia. Ancora in fase di quantificazione il bottino portato via dalla banda. A preoccupare maggiormente, però, sono i pesanti danni provocati all’ingresso della struttura, devastato durante l’irruzione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto con scasso alla Pro7, banda in azione durante la notte ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Policoro: furto con scasso in gioielleria, bottino sessantamila euro Nella notte Leggi anche: Torrione, furto con scasso nella notte: colpo in un negozio di articoli da regalo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Furto con scasso in un bar di Vigevano: ladri incappucciati rubano Gratta e Vinci, ma li abbandonano poco dopo; Furto con scasso al Teatro comunale nouveau di Bologna; Furto alla gioielleria con l’escavatore, il sindaco sui social: Racalmuto vive una forte preoccupazione; Marotta, furto con spaccata al Compro Oro: banda in fuga con 200mila euro. Residenti svegliati dall'allarme tentano di filmare i ladri. Scordia, tentato furto d’auto sventato: denunciati due uomini con grimaldelli e materiale da scassoDue uomini denunciati per tentato furto d'auto e possesso di grimaldelli a Scordia. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito il furto e portato al sequestro di attrezzi da scasso. lamilano.it Tentato furto in stazione di servizio a Mazzarino: due arresti per possesso di arnesi da scassoI Carabinieri di Mazzarino arrestano due uomini per tentato furto in stazione di servizio: scoperti con strumenti da scasso e denunciati. lamilano.it Proseguono i controlli dei Carabinieri nella Capitale. L’ultimo servizio, che ha coinvolto il quartiere Aurelio, ha portato a 9 arresti per furto e spaccio. Due i soggetti denunciati: un cittadino straniero per il danneggiamento della porta di un bar e un minore trovat x.com Acquisto crypto, furto wallet fisico reddit