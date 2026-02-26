Policoro | furto con scasso in gioielleria bottino sessantamila euro Nella notte

Intorno alle 3 il furto nel centro urbano di Policoro. È stata svaligiata una gioielleria nei pressi dell’ospedale. Hanno agito in cinque, incappucciati, i quali (secondo la ricostruzione dell’accaduto) hanno sfondato le vetrine e hanno sottratto i gioielli. Poi sono fuggiti a bordo di una Maserati. Bottino stimato, circa sessantamila euro. Indagano i carabinieri.         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

