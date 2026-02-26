Intorno alle 3 il furto nel centro urbano di Policoro. È stata svaligiata una gioielleria nei pressi dell’ospedale. Hanno agito in cinque, incappucciati, i quali (secondo la ricostruzione dell’accaduto) hanno sfondato le vetrine e hanno sottratto i gioielli. Poi sono fuggiti a bordo di una Maserati. Bottino stimato, circa sessantamila euro. Indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Policoro: furto con scasso in gioielleria, bottino sessantamila euro Nella notte

Leggi anche: Sant’Antimo, furto con spaccata in gioielleria: bottino da decine di migliaia di euro

Leggi anche: Furto con scasso in gioielleria: caccia alla banda del Mandamento

Discussioni sull' argomento Policoro, furto con scasso in una gioielleria: portati via gioielli per 60mila euro| Il video; POLICORO (MT). FURTO CON SCASSO NELLA NOTTE IN UNA GIOIELLERIA.

Policoro: furto con scasso in gioielleria, bottino sessantamila euro Nella notteIntorno alle 3 il furto nel centro urbano di Policoro. È stata svaligiata una gioielleria. Bottino stimato, circa sessantamila euro. Indagano i carabinieri. noinotizie.it

Furto con scasso in una gioielleria a Policoro: bottino da 60mila euroPOLICORO (MT) - Nella notte furto con scasso ai danni di una gioielleria in viale Salerno, a Policoro. Intorno alle 2.50 un gruppo composto da cinque persone ... ivl24.it

POLICORO (MT). FURTO CON SCASSO NELLA NOTTE IN UNA GIOIELLERIA DI VIA SALERNO. NELLA STESSA STRADA UN ALTRO FURTO IN UN NEGOZIO DI PREZIOSI IL 9 GENNAIO SCORSO. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogsp - facebook.com facebook