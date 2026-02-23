Torrione furto con scasso nella notte | colpo in un negozio di articoli da regalo

Un furto con scasso ha colpito un negozio di articoli da regalo in via Sabato Robertelli, nel quartiere di Torrione. La notte tra il 22 e il 23 febbraio, alle 3:28, alcuni malviventi hanno forzato la porta per entrare e rubare merce. La rapina si è verificata in un momento in cui il negozio era chiuso, lasciando i residenti preoccupati per l’aumento di episodi simili nella zona. Le indagini sulle telecamere di sorveglianza sono già in corso.

. Ancora un episodio di microcriminalità nella zona orientale di Salerno. Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, intorno alle 3:28, ignoti hanno messo a segno un furto con scasso ai danni di un negozio di articoli da regalo situato in via Sabato Robertelli, nel quartiere di Torrione. I malviventi avrebbero prima forzato la saracinesca – che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata anche cosparsa di grasso per agevolarne l’apertura – per poi rompere la vetrina e introdursi rapidamente all’interno del locale. Portati via cassa e computer. Una volta dentro, i responsabili avrebbero raggiunto la cassa, asportando il cassetto contenente monete e un computer. 🔗 Leggi su Zon.it

Tentano il furto in un noto negozio di articoli da regalo: presi il ladro e il ‘palo’La polizia di Massa ha arrestato due uomini di origine rumena, di 35 e 24 anni, accusati di aver tentato di rubare in un negozio di articoli da regalo.

Colpo da mille euro in un negozio: fermate in fuga con gli articoli per la casaLo scorso 12 gennaio, a Pisa, due donne di 30 e 31 anni sono state arrestate dai carabinieri della sezione Radiomobile con l’accusa di furto aggravato in un negozio di articoli per la casa.

