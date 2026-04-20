Assalto fallito al bancomat della Bcc ad Atripalda | nessuna esplosione indagini in corso

Nella serata di ieri, un tentativo di furto al bancomat di una banca locale si è concluso senza esplosioni o danni evidenti. L’incidente si è verificato in via Tufarole ad Atripalda e le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’evento.

ATRIPALDA (Avellino) — Non c'è stata nessuna esplosione, nessuna deflagrazione nel buio di via Tufarole. Eppure, nella notte tra domenica e lunedì, un gruppo di malviventi ha tentato di svaligiare il bancomat della Bcc — filiale Capaccio Paestum e Serino — nel comune irpino di Atripalda. Il colpo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Barra, esplosione al bancomat: colpo fallito e chiodi in strada per la fugaAssalto nella notte a un bancomat a Barra, Napoli: sportello fatto esplodere ma denaro non asportato. Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda. Indagini in corso su un possibile atto intimidatorio tra famiglie romAd Atripalda, nella notte di Pasqua, almeno sei colpi d’arma da fuoco hanno colpito l’appartamento di un ventenne di etnia rom, già noto alle forze... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Assalto fallito al bancomat della Bcc ad Atripalda: nessuna esplosione, indagini in corso; Tentano di far esplodere il bancomat. Assalto notturno fallito a Calisese; A Lavello fallito l'assalto al bancomat; Così a Vercelli hanno incastrato la banda della marmotta: avevano assaltato anche un bancomat di Modugno I NOMI. Tentano di far esplodere il bancomat. Assalto notturno fallito a CaliseseEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it L’assalto al bancomat ha fruttato 60mila euro, tre persone in azioneL’ assalto allo sportello bancomat della filiale di Fornace Zarattini della banca Bper all’alba di ieri, 18 aprile, avrebbe fruttato un bottino di circa 60mila euro. Tre uomini in azione poi fuggiti a ... ravennaedintorni.it Assalto in banca fallito: arrestati due fratelli: decisivo l’intervento dei carabinieri di Bassano e Castelfranco. - facebook.com facebook Finita l’era Orban. Fallito l’assalto di Trump e dei suoi sgherri all’Europa. Meloni perde un alleato. Piano piano cadranno tutti. Lei compresa, che è la trumpiana numero uno. x.com