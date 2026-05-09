Tra Savona e Imperia, un uomo e suo figlio sono stati arrestati con l'accusa di aver utilizzato targhe clonate su veicoli coinvolti in furti. Le forze dell'ordine hanno individuato i sospetti grazie alle immagini di telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato dettagli utili a identificarli. La polizia ha anche analizzato le caratteristiche delle auto coinvolte, che risultavano facilmente riconoscibili, ma sono riusciti comunque a procedere con gli arresti.

? Domande chiave Come facevano a non farsi riconoscere con un'auto così particolare?. Quali dettagli delle telecamere hanno permesso di smascherare i complici?. Perché i ladri avevano scelto proprio Ceriale come base logistica?. Dove sono stati trasferiti il padre e il figlio dopo l'arresto?.? In Breve Furti avvenuti tra il 5 e il 7 settembre 2025 tra Savona e Imperia.. Utilizzo di Seat Leon bianca con targhe clonate per eludere i controlli.. Identificazione tramite telecamere, tabulati telefonici e impronte digitali dei due torinesi.. Sospettati trasferiti nel carcere di Cuneo dopo i quattro colpi a Ceriale.. I Carabinieri di Albenga hanno arrestato un uomo di 60 anni e suo figlio di 37, residenti in provincia di Torino, per una serie di furti in abitazione tra il 5 e il 7 settembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti tra Savona e Imperia: arrestati padre e figlio con targhe clonate

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