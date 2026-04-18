Liguria | 1,1 milioni per borghi e sicurezza tra Imperia e Savona

La Regione Liguria ha approvato un finanziamento di oltre 1,19 milioni di euro destinato a interventi nei borghi e per migliorare la sicurezza tra le province di Imperia e Savona. La somma fa parte del Fondo Strategico Regionale ed è finalizzata a sostenere lo sviluppo delle aree rurali e a garantire maggiore sicurezza nei territori interessati. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

La Regione Liguria ha stanziato oltre 1,19 milioni di euro per sostenere lo sviluppo e la sicurezza dei territori rurali attraverso il Fondo Strategico Regionale. L’annuncio, dato dall’assessore Piana, coinvolge diversi comuni tra Imperia, Savona e La Spezia, puntando a potenziare infrastrutture, servizi e la tenuta del territorio contro i rischi ambientali. L’azione amministrativa si concentra su interventi mirati che vedono la collaborazione tra l’ente regionale e le amministrazioni locali, le quali partecipano ai progetti tramite un cofinanziamento specifico. Secondo quanto riferito da Piana, l’obiettivo primario è dare forza ai piccoli Comuni, evitando che le aree interne vengano percepite come zone marginali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: 1,1 milioni per borghi e sicurezza tra Imperia e Savona Notizie correlate Liguria: 46 milioni per i borghi, le Pro Loco guidano il rilancioL’assessore regionale alla Rigenerazione urbana, Scajola, ha delineato oggi ad Imperia, presso il Museo Navale, il ruolo cruciale delle Pro Loco per... Savona, 6 milioni per i ponti: piano blitz per la sicurezza stradaleLa Provincia di Savona ha pianificato una serie di interventi strutturali sulla propria rete viaria che, tra nuovi affidamenti e cantieri già... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crociere, in Liguria nel 2026 i passeggeri saranno più di tre milioni; Ats Liguria paga oltre 1,17 milioni per risarcimento dopo sentenza del Tribunale di Imperia; Fondo Strategico Regionale: oltre 26 milioni per 84 interventi in Liguria; Multe, Genova corre oltre i 36 milioni: prima in Liguria e sesta in Italia, ma sul dato pro capite vince La Spezia -. Da Regione Liguria 1,9 milioni per la sicurezza delle galleria tra Moneglia e DeivaRegione Liguria ha stanziato circa 1,9 milioni di euro (1.897.230,24 euro) a favore del Comune di Moneglia per completare l'intervento urgente di messa in sicurezza delle gallerie, in particolare dell ... primocanale.it Regione Liguria, stanziati 1,9 mln per la messa in sicurezza della galleria De BarbieriRegione Liguria, stanziati 1,9 mln per la messa in sicurezza della galleria De Barbieri, per ripristinare il transito carrabile completo ... liguria.bizjournal.it Il presidente di Confindustria a margine del convegno “Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026”: «Recessione certa nell’Ue senza una negoziazione nel Golfo» - facebook.com facebook Enogastronomia: oltre 57 milioni di valore economico per la Liguria x.com