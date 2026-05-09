Furti di orologi di lusso a Cannes tre arresti tra Napoli e Casoria su mandato della Francia
Tre persone sono state arrestate tra Napoli e Casoria in relazione a un tentato furto di orologi di lusso avvenuto a Cannes nel 2025. L'operazione, condotta su mandato delle autorità francesi, ha portato all'arresto di due uomini e una donna. Il furto aveva coinvolto orologi per un valore di circa 200.000 euro. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti e altre responsabilità.
Due uomini e una donna arrestati tra Napoli e Casoria per un tentato furto da 200.000 euro avvenuto a Cannes nel 2025.🔗 Leggi su Fanpage.it
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