Furti di orologi di lusso a Cannes tre arresti tra Napoli e Casoria su mandato della Francia

Tre persone sono state arrestate tra Napoli e Casoria in relazione a un tentato furto di orologi di lusso avvenuto a Cannes nel 2025. L'operazione, condotta su mandato delle autorità francesi, ha portato all'arresto di due uomini e una donna. Il furto aveva coinvolto orologi per un valore di circa 200.000 euro. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti e altre responsabilità.

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