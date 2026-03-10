Una banda di sei persone è stata smantellata tra Napoli, Catania e Melito per aver rubato farmaci oncologici nelle farmacie ospedaliere. I furti, che sono stati mirati e hanno causato un danno di diversi milioni di euro al Servizio sanitario nazionale, sono stati portati a termine in più occasioni. L’operazione ha portato all’arresto dei sospettati coinvolti.

Furti mirati di farmaci oncologici salvavita nelle farmacie ospedaliere, con un danno milionario per il Servizio sanitario nazionale. È questo il cuore dell’operazione eseguita nella mattinata di oggi dai carabinieri della compagnia Napoli Vomero che, tra Napoli, Catania e Melito di Napoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di dieci persone. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, prevede tre arresti in carcere, tre ai domiciliari con braccialetto elettronico e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati sono furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci antitumorali salvavita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furti di farmaci oncologici a Napoli, sgominata banda: 6 arresti tra Napoli, Catania e Melito

Articoli correlati

Furti in casa, sgominata banda tra Cesa e San Marcellino: complice si getta dal 1° piano per evitare gli arrestiÈ stata un’operazione complessa e ad alto rischio quella condotta dalla Polizia di Stato nel casertano, dove sono stati eseguiti quattro...

Altri aggiornamenti su Furti di farmaci oncologici a Napoli...

Temi più discussi: Furto di farmaci ospedalieri ad alto costo, inchiesta del nucleo Nas: 24 indagati; Umberto I: finto operaio deruba la moglie di un paziente oncologico al capezzale del marito; Dati sanitari nel dark web: quanto valgono e chi li compra; Gerosa in visita all'ospedale di Mestre per incontrare dg e specialisti.

Furto all’Ospedale Maggiore di Trieste. Sottratti farmaci oncologici per 300 mila euroASUITs rinforza la porta di ingresso, piazza 20 telecamere nella struttura e dispone l’installazione di sistemi antifurto. Poi rassicura i pazienti: E’ in corso l’identificazione della tipologia di ... quotidianosanita.it

Furti di medicinali all' ospedale di Treviso, 24 indagati(ANSA) - TREVISO, 06 MAR - Scoperto dai carabinieri del Nas un furto consistente di farmaci, molti salvavita, dall'Aulss 2 'Marca Trevigiana', per ... notizie.tiscali.it

@lagazzettadelmezzogiorno I carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro arresti a carico di altrettanti presunti componenti di un’organizzazione dedita a furti di rame, metalli vari e ricettazione nel Sud Salento. Il carcere è stato disposto p - facebook.com facebook

Casarano, smantellata la banda dei furti di rame: in 4 finiscono agli arresti I NOMI x.com