A Casoria, nel pomeriggio, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Martiri d’Otranto per sedare una rissa tra fratelli. La disputa è nata per un caricabatterie e, a seguito dell’intervento, sono stati arrestati tre uomini. Non sono stati riportati feriti gravi. La vicenda si è conclusa con la presa in custodia dei tre soggetti coinvolti.

Rissa a Casoria per un caricabatterie. È accaduto nel pomeriggio in via Martiri d’Otranto, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile. All’arrivo dei militari, un uomo si trovava su una tettoia, trasformata in un fortino improvvisato, da cui lanciava tegole contro altri due uomini in strada. I tre sono risultati essere fratelli. Uno di quelli a terra, nel tentativo di evitare i colpi, impugnava un coltello. Secondo quanto ricostruito, all’origine della lite vi è un caricabatterie per cellulari prestato dalla madre a uno dei figli. Alla richiesta di restituzione, l’uomo avrebbe reagito temendo che l’oggetto fosse destinato a un altro fratello con cui aveva contrasti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, rissa tra fratelli per un caricabatterie: tre arresti

Rissa per il caricabatterie a Casoria, tre fratelli si affrontano a colpi di tegole e coltelli: arrestatiUno dei tre fratelli ha insultato la madre e, quando gli altri due figli sono intervenuti per difenderla, tra i tre è scoppiata una violenta rissa.

Rissa tra tre fratelli per un caricabatterie: tutti in manetteÈ pomeriggio quando i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria intervengono in via Martiri D’Otranto.