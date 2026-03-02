Roma auto fugge dal posto di blocco e fa un frontale | uccisa una famiglia di tre persone Arrestato il conducente

A Roma, un'auto ha abbandonato un posto di blocco e, inseguita dalla polizia, ha invaso la carreggiata opposta prima di scontrarsi con un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste uccise tre persone, appartenenti a una famiglia. Il conducente coinvolto è stato arrestato.

Prima è fuggito dal posto di blocco, poi, inseguito dalla polizia, ha invaso la carreggiata opposta e ha impattato con un’altra auto, uccidendo una famiglia di tre persone. È successo a Roma in zona Quarticciolo: un veicolo con a bordo tre uomini non si è fermato all’alt delle forze dell’ordine, a causa – secondo una prima ricostruzione – della presenza nell’abitacolo di jammer e cacciaviti atti allo scasso. Ne è nato un inseguimento da cui è scaturito il frontale: morti sul colpo marito e moglie di 70 e 64 anni, mentre il loro figlio 42enne è deceduto poco dopo in ospedale. I tre uomini a bordo dell’auto in fuga sono stati arrestati in flagranza per omicidio stradale: sono accusati anche di violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

