Due uomini di origine albanese sono stati arrestati a Pra’ dopo una fuga durata alcune ore. Uno dei fermati è accusato di aver preso parte a una rapina, mentre l’altro è stato catturato dopo essere evaso da un’altra località. Le telecamere di sorveglianza hanno contribuito a rintracciare il rapinatore, mentre il conducente coinvolto utilizzava documenti falsi per tentare di eludere i controlli della polizia.

? Domande chiave Come hanno fatto le telecamere a scovare il rapinatore?. Quali documenti falsi usava il conducente per ingannare la polizia?. Perché l'evaso era fuggito dai domiciliari in provincia di Livorno?. Come si sono incrociati i due ricercati durante il viaggio?.? In Breve Il 27enne aveva violato l'obbligo di firma dopo una rapina a una donna a inizio mese.. Il 42enne usava documenti rumeni per nascondere l'evasione dai domiciliari a Livorno.. L'identificazione è avvenuta incrociando i dati delle telecamere di videosorveglianza di Pra'.. Entrambi i ricercati albanesi sono stati trasferiti nel carcere di Marassi.. Due ricercati sono stati condotti nelle ultime ore presso il carcere di Marassi dopo un controllo della polizia a Pra’, dove un 27enne albanese e un 42enne connazionale viaggiavano insieme su un veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga a Pra’: presi due albanesi, uno rapinatore e l’altro evaso

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