Nella serata di lunedì 20 aprile, sulla strada statale Valassina in direzione Milano, si è verificato un grave incidente. Due cavalli sono scappati e sono finiti sulla carreggiata, causando un maxi tamponamento. Uno degli animali è stato investito e ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito. L’incidente si è verificato all’altezza della Galleria di Monza alle 19.

Monza, 20 aprile 2026 – Un cavallo morto. L’altro ferito. In mezzo alla Valassina. Grave incidente nella serata di oggi, lunedì 20 aprile, in direzione Milano, all’altezza della Galleria di Monza, dove alle 19.30 circa si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre automobili e due cavalli. Ancora tutta da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma sembra che tutto sia stato originato da due cavalli fuggiti da un maneggio nelle vicinanze e che all’improvviso hanno cominciato a percorrere le strada provinciale. L’incidente. All’altezza della Galleria di Monza, alla sua uscita, le macchine dirette verso Milano si sono ritrovate davanti i due cavalli all’improvviso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cavalli in fuga sbucano in mezzo alla strada, maxi tamponamento sulla Valassina: morto investito uno dei due animali, l’altro è ferito

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