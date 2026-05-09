Frosinone travolge il Mantova 5-0 e torna in Serie A

Il Frosinone ha battuto il Mantova con un punteggio di 5-0 e ha conquistato la promozione in Serie A. La partita si è svolta nello stadio di casa e ha visto un dominio totale della squadra vincitrice. Nel frattempo, il Venezia si trova al secondo posto e si prepara a sfidare una squadra ancora da definire per cercare di superare il Frosinone in classifica. Sono inoltre state annunciate le squadre che parteciperanno ai play-off per la promozione.

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? Punti chiave Come farà il Venezia a superare il Frosinone in classifica?. Chi sono le squadre che affronteranno i play-off per la promozione?. Quali club dovranno invece lottare i play-out per restare in categoria?. Quando si giocheranno le semifinali decisive per l'ultimo posto?.? In Breve Venezia campione di Serie B dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Palermo.. Monza e Palermo accedono direttamente alle semifinali dei play-off per la promozione.. Catanzaro affronta l'Avellino mentre Modena sfida la Juve Stabia il 12 maggio.. Pescara, Spezia e Reggiana sono ufficialmente retrocesse in Serie B.. Il Frosinone ottiene la promozione in Serie A battendo il Mantova per 5-0 nella serata di venerdì, consolidando così il secondo posto in classifica dopo un campionato concluso con 81 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosinone travolge il Mantova 5-0 e torna in Serie A ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pronostico Frosinone-Mantova: meritano la Serie AFrosinone-Mantova è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e... Inizia la festA: pokerissimo al Mantova e Frosinone in Serie A!Il Frosinone batte 5-0 il Mantova ed è promosso in Serie A per la quarta volta nella sua storia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Frosinone travolge 5-0 il Mantova e torna in Serie A dopo due anni. Impresa da sogno, la rivincita di Alvini; Mantova travolto 5-0, il Frosinone torna in Serie A; APOTEOSI-FROSINONE E ALVINI SI PRENDE LA SERIE A; Serie B, tutti i verdetti dell’ultima giornata: Frosinone in A con il 5-0 al Mantova, Bari ai playout. Reggiana, Pescara e Spezia retrocesse. Avellino ai playoff. Frosinone in Serie A: Mantova travolto 5-0 per la promozioneIl Frosinone torna protagonista nel calcio italiano, conquistando la promozione in Serie A grazie a una netta vittoria per cinque a zero contro il Mantova nell’ultimo turno di campionato. La ... it.blastingnews.com Il Frosinone travolge 5-0 il Mantova e riazzanna la Serie A. Impresa da sogno, la rivincita di AlviniCanarini da leggenda. Un'altra impresa, un altro miracolo sportivo che fa impazzire una città e la rispedisce nel paradiso del calcio a un ... msn.com Il #Frosinone travolge il Mantova e torna in Serie A dopo 2 anni x.com