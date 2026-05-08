Inizia la festA | pokerissimo al Mantova e Frosinone in Serie A!

Il Frosinone ha ottenuto una vittoria per 5-0 contro il Mantova, assicurandosi la promozione in Serie A per la quarta volta nella sua storia. Durante la partita, i giocatori Calò, Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias hanno segnato i gol che hanno deciso l’esito dell’incontro. La sfida si è conclusa con il risultato di pokerissimo, garantendo al Frosinone il passaggio alla massima serie.

Il Frosinone batte 5-0 il Mantova ed è promosso in Serie A per la quarta volta nella sua storia. In gol Calò, Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. Due a zero grazie ad un autogol. Scatta la festa. A breve il servizio completo con pagelle, tabellino e immagini della festa. .🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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