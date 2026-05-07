Pronostico Frosinone-Mantova | meritano la Serie A

La sfida tra Frosinone e Mantova si disputa nella trentottesima giornata del campionato di Serie B. La partita si può seguire in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming, con le formazioni ufficiali già annunciate. La festa per la promozione sembra essere già iniziata, considerando la posizione in classifica di entrambe le squadre. Gli appassionati attendono con attenzione questo incontro, che potrebbe decidere molte sorti di stagione.

Frosinone-Mantova è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La festa è pronta dalla scorsa settimana. Basta un punto al Frosinone in casa contro il Mantova per festeggiare la promozione in Serie A. Crediamo che non ci sia traguardo più meritato di questo: contro ogni pronostico, e contro squadroni clamorosi, i ciociari hanno fatto una stagione da dieci e lode. Merito di un tecnico che ci ha creduto da subito e di un gruppo che ha subito seguito il proprio allenatore. Stirpe tutto esaurito. Giustamente. Non c’è un biglietto. Tutti a spingere una squadra che all’inizio dell’anno sembrava destinata ad un campionato anonimo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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