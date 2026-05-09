Frosinone in Serie A | in città esplode la festa!

A Frosinone, la vittoria per 5-0 contro il Mantova ha portato alla promozione in Serie A. La notizia ha scatenato una grande festa in città, con persone che sono uscite in strada per celebrare. La squadra ha raggiunto l’obiettivo dopo una lunga stagione, e i tifosi hanno accolto con entusiasmo questa conquista. La serata si è conclusa con momenti di gioia e festeggiamenti diffusi tra i residenti.

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