Frosinone in Serie A | in città esplode la festa!
A Frosinone, la vittoria per 5-0 contro il Mantova ha portato alla promozione in Serie A. La notizia ha scatenato una grande festa in città, con persone che sono uscite in strada per celebrare. La squadra ha raggiunto l’obiettivo dopo una lunga stagione, e i tifosi hanno accolto con entusiasmo questa conquista. La serata si è conclusa con momenti di gioia e festeggiamenti diffusi tra i residenti.
Una notte lunghissima e magica per la città di Frosinone che dopo la vittoria per 5-0 contro il Mantova si è assicurata la promozione in Serie A. Una gara che la squadra di Alvini non poteva perdere e che dal primo minuto ha approcciato con il piglio giusto e un solo obiettivo in mente: vincere.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
il Venezia torna in serie A Calcio Serie B La festa
Notizie correlate
Leggi anche: Mezzolara È di nuovo serie D: esplode la festa
Tuttosport – Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo. Reggiana in Serie C2026-05-01 17:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Il Venezia torna in Serie A grazie al pareggio 2-2 sul campo dello Spezia e...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Venezia promosso in serie A, al Frosinone manca un punto. Il Monza cade al 95’ a Mantova; Il Frosinone torna in Serie A; Calcio, il Frosinone torna in Serie A: battuto 5-0 il Mantova; Il Frosinone torna in Serie A: dall'incubo ad un sogno figlio di un scelte giuste e tanta continuità.
Il Frosinone travolge 5-0 il Mantova e torna in Serie A dopo due anni. Impresa da sogno, la rivincita di AlviniCanarini da leggenda. Un'altra impresa, un altro miracolo sportivo che fa impazzire una città e la rispedisce nel paradiso del calcio a un undici anni dalla prima storica volta. corriereadriatico.it
Serie B, tutti i verdetti dell’ultima giornata: Frosinone in A con il 5-0 al Mantova, Bari ai playout. Reggiana, Pescara e Spezia retrocesse. Avellino ai playoffSerie B ultima giornata 8 maggio 2026: Frosinone promosso con il 5-0 al Mantova. Monza ai playoff (2-2 con Empoli). Avellino 8°. Bari salvo con la rimonta 3-2 a Catanzaro, va ai playout col Südtirol. lifestyleblog.it
Buongiorno con le prime pagine Speciali di oggi, dedicati alla grande vittoria del Frosinone Calcio! #Frosinone-Mantova #Frosinone #stellantisgroup #Cassino #RegioneLazio #Frosinonecalcio #CiociariaOggi #cronaca #Calcio #Vittoria #SerieA facebook
SERIE B I Frosinone promosso in Serie A con il Venezia, Monza ai playoff e Pescara in C. Gli abruzzesi contestati, fischi anche per Insigne. Retrocedono in Lega Pro anche Reggiana e Spezia #ANSA x.com
Frosinone è ufficialmente promosso in Serie A reddit