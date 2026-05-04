Il Mezzolara torna in Serie D dopo due stagioni in Eccellenza, segnate da una promozione che ha portato una grande festa tra i tifosi. La squadra ha conquistato la promozione con una vittoria di misura, che ha sancito il ritorno nel massimo campionato dilettantistico nazionale. La partita decisiva si è conclusa con un risultato che ha permesso alla formazione di salire di categoria, suscitando entusiasmo tra il pubblico presente.

È durato appena due anni il ‘purgatorio’ del Mezzolara in Eccellenza. Grazie al successo di misura contro il Sant’Agostino firmato Salonia, i biancazzurri di Nicola Zecchi si sono infatti aggiudicati la meritata vittoria nel girone B ed il prossimo anno faranno ritorno nel loro habitat rappresentato dalla Serie D. Si è trattato di una stagione letteralmente spettacolare per il team budriese, capace di laurearsi campione nonostante la scomoda presenza nel raggruppamento dell’Ars et Labor Ferrara. Ex Spal per la quale si è rivelata inutile la vittoria per 2-0 contro il Faenza e che sarà così costretta a disputare i playoff (ed eventualmente gli spareggi nazionali) per alimentare il complicato sogno rappresentato dalla quarta serie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzolara È di nuovo serie D: esplode la festa

Notizie correlate

Rimpianti Mezzolara, un pari e niente festaServirà l’ultima di campionato in programma domenica prossima per stabilire chi, tra Mezzolara e Ars et Labor Ferrara, potrà festeggiare la vittoria...

Mezzolara, sfida decisiva a Budrio per il salto in Serie D? Cosa scoprirai Come può il Mezzolara evitare lo spareggio in campo neutro? Chi può davvero ostacolare la promozione del gruppo di Zecchi? Quali...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Mezzolara È di nuovo serie D: esplode la festa; Ars et Labor, vittoria e speranza: la promozione si deciderà all'ultima giornata - CRONACA e VIDEO; Tabellino partita Mezzolara vs Russi; Fame e sacrificio. L’Ars et Labor batte la Sampierana 3-2: campionato ancora aperto – LA DIRETTA.

Mezzolara È di nuovo serie D: esplode la festaEccellenza La vittoria 1-0 sul Sant’Agostino vale il primato nel girone B e la promozione diretta. All’ex Spal non basta il 2-0 contro Faenza ... ilrestodelcarlino.it

Rimpianti Mezzolara, un pari e niente festaEccellenza Il team di Zecchi conserva due punti di vantaggio sull’Ars et Labor, ma servirà una vittoria per salire. Corticella retrocesso ... sport.quotidiano.net

Mezzolara Calcio added a new photo — at... - Mezzolara Calcio - facebook.com facebook