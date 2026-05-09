Frode sportiva l’inchiesta si allarga Il pressing del pm sui testimoni | sentito il manager Inter non indagato Giorgio Schenone

L’inchiesta sulla frode sportiva si sta ampliando con nuove audizioni di testimoni. Il pubblico ministero ha ascoltato un manager di una squadra di calcio, che al momento non risulta indagato. Sono state svolte tre sessioni di interrogatorio che hanno coinvolto diverse persone legate al mondo dello sport. La procura continua a raccogliere elementi per fare chiarezza sui sospetti di irregolarità nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui