Frode sportiva l’inchiesta si allarga Il pressing del pm sui testimoni | sentito il manager Inter non indagato Giorgio Schenone
L’inchiesta sulla frode sportiva si sta ampliando con nuove audizioni di testimoni. Il pubblico ministero ha ascoltato un manager di una squadra di calcio, che al momento non risulta indagato. Sono state svolte tre sessioni di interrogatorio che hanno coinvolto diverse persone legate al mondo dello sport. La procura continua a raccogliere elementi per fare chiarezza sui sospetti di irregolarità nel settore.
Milano, 9 maggio 2026 – Tre lunghe audizioni di testimoni, nell’ambito dell’ inchiesta sul sistema arbitrale, con la raccolta di elementi di interesse investigativo su diversi fronti che potrebbero portare ad altre convocazioni nell’ambiente delle società (non si escludono figure dirigenziali), oltre a quelle già programmate per i prossimi giorni, allargando il raggio per approfondire presunte responsabilità dei “ concorrenti” con l’ex designatore Gianluca Rocchi nella frode sportiva. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi in occasione della presentazione alla stampa del centro Var della Lega di serie A realizzato a Lissone, Monza, 4 Ottobre 2021.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Nessuna intercettazione significativa tra l'addetto agli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone, e l'ex designatore Rocchi. E anche per questo nessun nuovo indagato. E' quanto emerge dalla lunga audizione di Schenone, più di tre ore, di fronte al PM Ascione. E dall x.com
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