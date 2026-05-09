Friuli famiglia scomparsa da due settimane L’appello del padre | Tornate tutto si risolve

In Friuli, da più di due settimane non si hanno tracce di Sonia e dei suoi due figli, che sono scomparsi senza lasciare messaggi. Le forze dell'ordine stanno conducendo ricerche sul territorio, mentre il padre ha fatto un appello pubblico chiedendo ai familiari di tornare a casa. La famiglia non ha fornito spiegazioni sulla loro assenza, e le indagini sono ancora in corso.

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