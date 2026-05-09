Friuli famiglia scomparsa da due settimane L’appello del padre | Tornate tutto si risolve
In Friuli, da più di due settimane non si hanno tracce di Sonia e dei suoi due figli, che sono scomparsi senza lasciare messaggi. Le forze dell'ordine stanno conducendo ricerche sul territorio, mentre il padre ha fatto un appello pubblico chiedendo ai familiari di tornare a casa. La famiglia non ha fornito spiegazioni sulla loro assenza, e le indagini sono ancora in corso.
Continuano le ricerche in Friuli per Sonia e i suoi due figli minorenni, scomparsi da oltre due settimane. Allertate anche le autorità slovene Oltre cento uomini, droni, elicotteri e cani molecolari stannosetacciando i boschi del Friuli-Venezia Giulia alla ricerca di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 16 e 14 anni.La famiglia, originaria di Castell’Arquato (Piacenza), è svanita nel nulla dal 20 aprile scorso, giorno in cui era partita per quella che doveva essere una vacanza in campeggio. Le ultime tracce della famiglia risalgono alla sera della partenza. Alle 23:30 del 20 aprile, la figlia sedicenne ha inviato un messaggio al nonno materno: “Tutto bene, siamo arrivati“.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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