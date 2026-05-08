Il 20 aprile, alle 23.30, il nonno ha ricevuto un messaggio dalla nipote, l'ultimo prima della scomparsa. La ragazza, che si trovava insieme alle sue due figlie, aveva scritto un messaggio all'amica, ma il contenuto non è stato reso noto. La famiglia ha invitato la donna a tornare a casa, affermando che tutto si potrebbe risolvere. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità e delle persone vicine alla famiglia.

A Piacenza cresce l’apprensione per la famiglia scomparsa. L’appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castell’Arquato con la figlia sedicenne, il figlio quattordicenne e quattro cani lo scorso 20 aprile e mai più rintracciata. "Tornate a casa, tutto si risolve"., L’ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile: "Verso le 23.30 mi ha scritto: “Tutto bene, siamo arrivati”", poi più nulla.La sua sensazione, spiega La Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, il padre della donna scomparsa con le figlie: "Tornate, tutto si risolve" | Il messaggio della ragazza all'amica

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Famiglia scomparsa in Friuli, gli ultimi messaggi della ragazzina. Oltre 100 uomini per le ricercheDal Piacentino l’appello del padre di Sonia Bottacchiari, partita da casa per una vacanza coi figli: Torna, tutto si può risolvere ... bologna.repubblica.it

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Mentre in Friuli proseguono senza sosta le ricerche di una donna e dei due figli di 14 e 16 anni, residenti vicino a Castell'Arquato, scomparsi il 20 aprile dalla provincia di Piacenza, i carabinieri stanno svolgendo un'indagine a livello informativo nell'ambito f x.com