Piacenza il padre della donna scomparsa con i figli | Tornate tutto si risolve | Il messaggio della ragazza all' amica

Il 20 aprile, alle 23.30, un messaggio inviato dalla nipote al nonno ha rappresentato l’ultimo contatto con la donna scomparsa insieme ai figli. Nelle ore successive, sono stati effettuati diversi tentativi di comunicazione senza successo. La famiglia ha invitato i responsabili a tornare a casa, sostenendo che in questo modo si potrebbe risolvere la situazione. La polizia sta indagando sulla vicenda senza aver ancora trovato tracce precise dei dispersi.

A Piacenza cresce l’apprensione per la famiglia scomparsa. L’appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castell’Arquato con la figlia sedicenne, il figlio quattordicenne e quattro cani lo scorso 20 aprile e mai più rintracciata. "Tornate a casa, tutto si risolve"., L’ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile: "Verso le 23.30 mi ha scritto: Tutto bene, siamo arrivati", poi più nulla. La sua sensazione, spiega La Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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