Domenica in Friuli si prevede l’arrivo di piogge che cominceranno nel pomeriggio, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto nelle zone della pianura. Le piogge più intense si concentreranno nelle aree centrali e orientali della regione, mentre le precipitazioni si estenderanno gradualmente anche alle zone collinari e montane nel corso della giornata. È consigliabile portare l’ombrello già dal primo pomeriggio.

? Punti chiave A che ora inizierà a peggiorare il tempo in pianura?. Quali zone della regione saranno colpite dalle piogge più intense?. Come cambieranno le temperature sulla costa durante il pomeriggio?. Quando sarà meglio evitare gli spostamenti nelle strade extraurbane?.? In Breve Temperature in pianura tra 11 e 13 gradi minimi e 21-23 gradi massimi.. Temperature costiere tra 13-16 gradi minimi e 19-21 gradi massimi.. Piogge intermittenti e fenomeni locali moderati previsti per domenica 10 maggio.. Impatto su attività lavorative all'aperto e spostamenti extraurbani in tutta la regione.. Domenica 10 maggio il cielo sopra il Friuli Venezia Giulia cambierà volto con un aumento progressivo della nuvolosità che colpirà l’intera regione dopo un primo mattino caratterizzato da condizioni variabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, domenica pioggia in arrivo: l’ombrello serve dal pomeriggio

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