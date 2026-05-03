Dopo un weekend di sole e temperature elevate, le Marche si preparano ad affrontare una nuova ondata di maltempo. Da domani, nel territorio si prevedono piogge diffuse che interesseranno tutte le province, portando un calo delle temperature e condizioni meteorologiche instabili. La perturbazione durerà diversi giorni, con precipitazioni più intense nelle zone collinari e montuose. La popolazione è invitata a usare l'ombrello e a prestare attenzione alle eventuali allerte meteo.

Ancona, 3 maggio 2026 – Dopo un weekend da mare con sole e caldo, una nuova ondata di maltempo è pronta a colpire le Marche con piogge diffuse su tutto il territorio. Se la parte finale della settimana è stata caratterizzata da soleggiamento diffuso e temperature in recupero, “l'anticiclone – secondo le previsioni dell’ Amap - presenterà il suo fianco occidentale alle i ncursioni destabilizzanti atlantiche le quali riusciranno ad approfondirsi fino alla nostra Penisola nella prima parte della settimana prossima, quando ondate di precipitazioni si susseguiranno da ponente”. L’ arrivo delle piogge nelle Marche, comporterà una diminuzione delle temperature soprattutto nel pomeriggio di martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio weekend al mare, pioggia in arrivo: ecco dove (e quando) servirà l'ombrello nelle Marche

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