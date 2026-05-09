Frecce Tricolori a Bari | piloti in ospedale per i piccoli pazienti
A Bari, i piloti delle Frecce Tricolori sono stati ospitati in un ospedale per incontrare i piccoli pazienti. Durante la visita, hanno incontrato i bambini e sono stati accompagnati da un ufficiale che ha guidato la pattuglia. La giornata ha visto la presenza dei piloti che hanno mostrato alcuni mezzi e hanno interagito con i piccoli ricoverati. Tre di loro sono stati poi portati in ospedale per motivi di salute.
? Domande chiave Come hanno trasformato la giornata dei bambini in ospedale?. Chi ha guidato la pattuglia durante la visita a Bari?. Cosa permetterà di acquistare la raccolta fondi degli aviatori?. Perché questa iniziativa porterà nuovi macchinari al reparto di ortopedia?.? In Breve Incontro avvenuto il 7 maggio presso l'Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.. Iniziativa Un dono dal cielo coordinata con l'Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d'Italia.. Fondi raccolti destinati all'acquisto di nuovi macchinari per la sala gessi di Ortopedia.. Presenza del comandante della pattuglia acrobatica nazionale Franco Paolo Marocco tra i pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bari, sorpresa per i piccoli pazienti del pediatrico: in corsia i piloti delle Frecce Tricolori
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