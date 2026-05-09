Frecce Tricolori a Bari | piloti in ospedale per i piccoli pazienti

A Bari, i piloti delle Frecce Tricolori sono stati ospitati in un ospedale per incontrare i piccoli pazienti. Durante la visita, hanno incontrato i bambini e sono stati accompagnati da un ufficiale che ha guidato la pattuglia. La giornata ha visto la presenza dei piloti che hanno mostrato alcuni mezzi e hanno interagito con i piccoli ricoverati. Tre di loro sono stati poi portati in ospedale per motivi di salute.

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