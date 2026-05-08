A Bari il cielo grigio ha impedito alle Frecce Tricolori di effettuare il previsto sorvolo, causando la cancellazione dell’evento. Le forze dell’ordine si preparano a gestire la presenza numerosa di persone sul lungomare in assenza delle esibizioni aeree. L’Aeronautica Militare ha comunicato ufficialmente la decisione di rinunciare al volo, nonostante l’attesa da parte del pubblico.

? Domande chiave Come gestiranno le forze dell'ordine la folla sul lungomare?. Perché l'Aeronautica Militare ha negato il volo nonostante l'attesa?. Quando verranno comunicate nuove date per il sorvolo acrobatico?. Dove si stanno spostando i cittadini per evitare gli assembramenti?.? In Breve Forze dell'ordine gestiscono il deflusso della folla sul lungomare di Bari.. Decisione presa venerdì 08 maggio 2026 per garantire sicurezza ai piloti.. Aeronautica Militare non ha ancora comunicato date per un eventuale recupero.. Autorità locali monitorano l'evoluzione meteo per le celebrazioni di San Nicola.. Il maltempo costringe le Frecce Tricolori a rinunciare al sorvolo su Bari previsto per la festività di San Nicola, con le forze dell’ordine che ora gestiscono il deflusso dei cittadini sul lungomare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, cielo cupo e stop alle Frecce Tricolori: salta il sorvolo

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