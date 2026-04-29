Elezioni ecco la lista di Fratelli d' Italia dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge

Nella giornata di oggi è stata depositata alla Segreteria generale di Palazzo dei Giganti la lista di Fratelli d'Italia per le elezioni, che comprende i candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge. La lista si aggiunge a quelle di Forza Italia e Forza Azzurri, tutte parte del Centrodestra e presentate nelle scorse settimane. La pubblicazione ufficiale delle liste rappresenta un passo importante nella campagna elettorale in corso.

Dopo le liste elettorali di Forza Italia e Forza Azzurri, anche quella di Fratelli d'Italia - sempre nel circuito del Centrodestra - è stata depositata alla Segreteria generale di Palazzo dei Giganti. L'elenco, composto anche da tanti volti noti della politica cittadina, è a supporto del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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